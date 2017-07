İşıqlı gecələrin arxasındakı ZÜLMƏT: Dubayda qadınlar ...

Çoxlarının getməyi xəyal etdiyi dünyanın ən bahalı və ən zəngin şəhərlərindən biri Dubayda köləlik sistemi hökm sürür.

Publika.az xəbər verir ki, göydələnlərin və lüks həyatın simvolu olan Dubayın bütün gözəlliklərinin arxasında gizlənən gerçək və qaranlıq bir üzü var.

İşçi haqlarının heçə sayıldığı bu şəhərdə işləyən insanlar öz istəkləri ilə işdən ayrıla və ya işini dəyişdirə bilmir. Bu isə tam anlamı ilə köləliyi ehtiva edir.

Bütün bunlarla yanaşı, xarici vətəndaşlar, özəlliklə, qadın işçilər tez-tez cinsi istismara məruz qalırlar. Belə ki, filippinli bir qadın işçi cinsi istismar edildiyinə görə, müdirindən qaçmaq üçün özünü balkondan atıb və yaşanan bu hadisə dünya gündəmində etirazlara səbəb olub.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.