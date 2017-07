Dövlət qulluğuna qəbul üzrə təlimlərə start verilir

Dövlət qulluğuna qəbul üzrə təlimlərə sentyabrda start veriləcək. 5 illik verilməsi nəzərdə tutulan sertifikasiyaya uyğun ilk test imtahanı isə oktyabrda keçiriləcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

M.Abbaszadə onu da vurğulayıb ki, dövlət qulluğuna qəbulun yeni model əsasında təşkili üçün sınaqlara və təlim proseslərinə ehtiyac var.

Dövlət qulluqçularının güzəştli mənzillə təminatına toxunan DİM rəsmisi bununla bağlı dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın vacib olduğunu vurğulayıb: “Dövlət qulluqçularına ipoteka və güzəştli mənzil alması halı qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Onlara verilən bu güzəştlərdən istifadə etmələri üçün Dövlət reysterində məlumatların olması mütləqdir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dövlət qulluqçularına bu xidməti göstərmək üçün proqram təminatı hazırlanıb. Bu iş təkcə Dövlət İmtahan Mərkəzindən asılı deyil. Dövlət orqanları ilə birlikdə bu istiqamətdə iş aparılacaq. Bu prosesdə məsuliyyətli olmaq, məlumatları bazaya düzgün daxil etmək dövlət orqanlarının işidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu məlumatların daxil edilməməsi barədə cərimələr var”.

Qeyd edək ki, güzəştli mənzil almaq üçün artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinə 500-dən çox arayış təqdim edilib.

Gülxar

