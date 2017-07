El bilir ki, sən müəllimisən - VİDEO

"Təhsil televiziyası" müəllimlərə həsr olunmuş "El bilir ki, sən müəllimisən" adlı sosial çarx hazırlayıb.

Milli.Az xəbər verir ki, ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində çalışan müəllimlərinin yer aldığı bu video çarxda müəllim peşəsinə olan sevgi və doğmalıq hissi ifadə olunub. Video çarx bu peşəyə olan dəyərin göstərilməsinə xidmət edir.

Milli.Az həmin sosial çarxı oxuculara təqdim edir.

Zərif Nisə

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

