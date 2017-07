""Cənub Qaz Dəhlizi" və "EastMed" (İsrail-Kipr-Yunanıstan-İtaliya) sualtı boru kəməri kimi layihələr Avropanın enerji mənbələrini şaxələndirməyə imkan verəcək və enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İstanbulda XXII Dünya Neft Konqresində çıxışı zamanı ABŞ-ın Dövlət katibi Reks Tillerson deyib.

O qeyd edib ki, bu layihələr qlobal enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.