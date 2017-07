Türkiyədə Fəthulla Gülən tərəfdarlarına qarşı mübarizə çərçivəsində həbslər davam edir.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, son əməliyyat çərçivəsində Türkiyə Nazirlər Kabinetinin və digər dövlət qurumlarının 43 əməkdaşı saxlanılıb.

Qeyd olunur ki, onlar Nazirlər Kabinetinin fəaliyyət və planları barədə məlumatları F.Gülən tərəfdarlarına sızdırırmışlar.

Milli.Az

