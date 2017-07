Balaca qızcığazın zibillikdə xoşbəxtlik axtarışı - FOTOLAR

Səfillik içində dünyaya göz açmaq, küçələrdə böyümək, kimdənsə bir tikə çörək ummaq... Bunlar el arasında “küçə uşaqları” kimi xitab olunan bəxtsiz balacaların yaşadığı taledir. Zaman-zaman hər birimiz Bakının hansısa bir tinində, avtobusda, kafedə və s. bir çox yerlərdə belə uşaqlarla qarşılaşırıq. Onlar ya diləndirilir, ya salfetka satır, ya da zibillikdə özünə geyəcək, yeyəcək bir şey axtarır. Sonuncu qarşılaşdığım mənzərə də məhz bunlardan biri idi.

“28 May” metrostansiyasının yaxınlığından keçərkən gözüm zibillikdə nəsə axtaran balaca qıza sataşdı. Əynindəki çirkli paltar, üzündəki qara ləkələr uşağın həftələrdir çimmədiyini, hər gün zibilliklərdə bu cür çirkaba batdığını göstərirdi. Amma körpə özü bunu dərk etmirdi. Əlindəki zənbillərə elə sarılmışdı ki, oturanda belə yerə qoymurdu. Yəqin ki, zibillikdə axtardığı şeylərdən bəzilərini tapmışdı və missiyasının bir qismini yerinə yetirdiyi üçün gözlərindəki parıltını görməmək mümkün deyildi.

Ona yaxınlaşdım və soruşdum:

- Salam balaca...

- (Baxır və gülümsəyir)

- Burda nə axtarırsan?

- (Susur)

Görünən odur ki, uşağı bu cür istismara məruz qoyan kəslər ona heç kimlə danışmamağı bərk-bərk tapşırıblar. Bir neçə dəfə qızcığazla danışmağa cəhd etsəm də, o, təkidlə susmağı seçdi. Bir neçə dəqiqə dayanıb onu izlədim. Balaca qız zibilliyi qurdalayıb nəsə axtarmağa davam etdi. Daha sonra uşaqla maraqlanmağa çalışdığımı görən qaşqabaqlı bir şəxs yaxınlaşdı:

- Nə lazımdı?

- Bu uşaq sizindi?

- Sənə nə dəxli var?

- Körpəni burada bu cür işlətmək olmaz. Üstəlik çirkab içində. Xəstəlik tapa bilər.

- Get, işinlə məşğul ol.

Jurnalist olduğumu deyirəm və ardınca 35-40 yaşlarındakı bu kişi uşağı da götürüb oradan uzaqlaşır.

Düzdür, kiminsə günahına girmək olmaz. Bəlkə də ailə çox kasıbdır və zibillikdə işlərinə yarayacaq bir şey, bir tikə çörək axtarırlar. Çox güman ki, uşağın atası olan bu şəxs özü zibilliyi qurdalamağa utanır və uşağı buna məcbur edir. Amma bu, ataya heç bir haqq qazandırmır.

Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədr müavini, Uşaq Sığınacağı-Reinteqrasiya Mərkəzinin kordinatoru Vasif Akifli Publika.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu cür uşaqlar adətən azərbaycanlılar yox, roman tayfasına məxsus ailələrdən olur:

“Bu cür faktlarla özüm də qarşılaşıram. Əlində, salfetka, dini ayə və s. satan uşaqlar görmüşəm. Belə uşaqlar ən azından təhsildən yayınırlar. Onlar adətən roman tayfası, yəni qaraçılara məxsus uşaqlar olurlar. Çox vaxt ailələri tərəfindən istismara məruz qalırlar. Onlar üçün dilənmək ənənəyə çevrilib. Belə uşaqların reabilitasiyası çox çətindir. Lakin bizim mərkəzdə iki qaraçı uşaq var və sevindirici haldır ki, onlar artıq təhsilə başlayıblar.

Bu cür ailələrdə adətən uşaqlar atalıqları tərəfindən əməyə məcbur olunur. Təəssüf ki, uşaqlar da özü bunu dərk etmədiyi üçün şikayət edə bilmirlər. Ortada şikayət olmayanda da biz və hüquq-mühafizə orqanları heç nə edə bilmirik. Yalnız şikayət olduğu təqdirdə, uşaq müdafiə olunur və onu istismar edənlər cəzalandırılır”.

Bəlkə də mən gördüyüm şəxs uşağın atası deyildi. Bəlkə də Vasif bəyin vurğuladığı kimi romanlardan biri idi. Nəticə etibarilə uşaq hər yerdə uşaqdır. Əmin olun ki, orda olduğum 15-20 dəqiqə ərzində körpənin yanından ən azı 50 nəfər keçdi. Heç kim dayanıb soruşmadı ki, “sənin burada nə işin var, balaca”. Sanki insanlar bu dəhşəti görmürdü, ya da görmək istəmirdi...

Amin

