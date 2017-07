Bir müddət əvvəl həyat yoldaşından boşanan müğənni Mustafa Ceceli bu gün ikinci dəfə evlənir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sevgilisi Selin İmerlə nikah masasına oturmağa hazırlaşan Mustafa toy etməyəcəyini deyib.

Mərasimdə sadəcə S.İmerin yaxınları iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, M.Ceceli 9 illik xanımı, oğlunun anası Sinem Gedikdən boşandığı üçün sosial şəbəkələrdə, mediada tənqid olunmuş, hətta bəzi bələdiyyələr onun konsertindən imtina etmişdi.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.