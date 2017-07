Küçələr cəsədlərlə doludur - FOTOLAR gəldi...

İraq vətəndaşları Mosulun İŞİD-dən azad olunmasını qeyd ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, əllərində İraq bayrağı küçələrə axışan əhali “qələbə rəqsi” edib.

İraqın ən böyük ikinci şəhərinin azad olunması istiqamətində aparılan 265 günlük əməliyyatlardan sonra Mosul küçələri terrorçuların cəsədləri ilə doludur.

İraq ordusunun növbəti hədəfi isə Mosulun qərbindəki türkmən kəndi olan Təlafərlə, Kərkükün qərbindəki Havicənin azad olunmasıdır.

Qeyd edək ki, Mosul 2014-cü ilin iyunundan İŞİD nəzarətinə keçmişdi. Həmin vaxtdan bu günə kimi Mosul əhalisinin təxminən yarısı şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı.

Aytən Novruzova / Metbuat.az

