17 dövlətdən Rusiyaya qarşı ƏZƏLƏ NÜMAYİŞİ

"Hue City” Amerika kreyseri və “Carney” esminesi “Sea Breeze-2017” Amerika-Ukrayna hərbi dəniz təlimlərində iştirak etmək üçün Ukraynanın Odessa limanına daxil olub.

“Sea Breeze-2017” hərbi dəniz təlimləri 10-22 iyul tarixlərində Qara dənizdə keçiriləcək. Təlimlərdə 17 dövlət silahlı qüvvələri iştirak edəcək. Xüsusi halda, təşkilatçı ölkələr olan ABŞ və Ukraynadan başqa, Belçika, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Yunanıstan, Gürcüstan, Kanada, Fransa, İtaliya, Litva, Moldova, Norveç, Polşa, Portuqaliya, Türkiyə və İsveçin hərbi hissələri təlimlərə cəlb ediləcək. Təlimlər quru və hərbi dəniz qüvvələri, həmçinin dəniz desant bölmələrinin iştirakı ilə keçiriləcək.

Nəşr qeyd edir ki, Amerika kreyserlərinin Odessaya girməsi kifayət qədər nadir hadisədir. Bu, sonuncu dəfə 2011-ci ildə baş verib. “Anzio” və “Monterey” gəmiləri şəhərin limanına daxil olub.

Təlimlərdə Amerika tərəfindən “Sea Breeze”, “Hue City” və “Carney” gəmilərindən başqa, “Boeing P-8 Poseidon” kəşfiyyat təyyarəsi iştirak edəcək. Toplam olaraq təlimlərə təxminən 800 dənizçi və dəniz piyadaçısı qatılacaq.

