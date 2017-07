Tanınmış aktyorlar İslam Mehrəliyev və Fərda Xudaverdiyevin türk aktrisası ilə videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar türkiyəli aktrisa Pelin Sönmezlə birlikdə yaxtada mahnı oxuyublar.

Qeyd edək ki, Pelin Sönmez filmə çəkilmək üçün hazırda Azərbaycandadır.



Dilarə Zamanova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.