Kamran Həsənlinin avtomobilini əlindən aldılar - Borca görə...

“Şifahi bilirik ki, elə bir şirkət yoxdur”.

Bu sözləri müğənni Samir Piriyevin vəkili Ruslan Əhmədoğlu aparıcı Kamran Həsənlinin müğənni ilə olan məhkəmə çəkişməsi haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Hazırda iş məhkəmədədir. Məhkəmə Türkiyəyə sorğu göndərib ki, Kamran Həsənlinin iddia etdiyi kimi, həqiqətən orada inşaat şirkəti var, ya yox. Şifahi olaraq onsuz da bilirik ki, yoxdur. Sadəcə sübuta yetirmək istəyirik. Kamran indiyə kimi ancaq 15 min manat ödəyib. Bir də 20 min dollar yerinə maşınını verib”.



Dilarə Zamanova / Metbuat.az



