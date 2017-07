Bakıda bəy və gəlin şadlıq sarayına metro ilə gedib.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Belə ki, bəy və gəlin şadlıq sarayına getmək üçün metronun "Əhmədli" stansiyasında qatara minirlər.

Onların bu hərəkəti sərnişinlər tərəfindən də böyük maraqla qarşılanıb. O görüntüləri sizə təqdim edirik.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.