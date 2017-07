Roza Zərgərli: "Ombamı böyütməyə ehtiyacım yoxdur" - FOTO

Son günlər sənət adamları arasında plastik əməliyyat etdirənlərin sayı günü-gündən artır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, əməliyyat masasına yatan növbəti məşhur müğənni Roza Zərgəli olub. O piy vurduraraq, ombasını böyütdüyünü bildirib.

Sənətçi əməkdaşımızla söhbətində bildirib ki, plastik əməliyyatı ayaqlarında etdirib:

"Ombamı böyütməyə ehtiyacım yoxdur. Çünki hər zaman böyük olub. Yəqin ki, çoxları mənim ayağımdakı problemi hiss edib. Mən gəzəndə axsayırdım. Baldırlarımdan piy çəkdirdim. Plastik əməliyyatı gözəllik üçün yox, sağlamlığım üçün etdirmişəm".

R.Zərgərli son günlər artıq çəki atması ilə də diqqət çəkir. İfaçı deyib ki, 5 kiloqram arıqlayıb:

"Pəhriz saxlayıram. Bir də son olaraq üzməyə əl atmışam. Bununla arıqlamağa çalışrıam".

