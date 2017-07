Bakı Metropolitenin qadın əməkdaşı sərnişinin ayaqqabısını relslərin üzərindən götürmək üçün relslərin üzərinə düşərək özünü təhlükəyə atıb.



Qeyd edək, hadisənin nə vaxt baş verməsi haqqında məlumat yoxdur. Ancaq görüntülər yeni yayılıb.

Həvəskarlar tərəfindən çəkilmiş videogörüntünü sizə təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.