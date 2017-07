Antonio Kassano yaşıl meydanlara qayıdıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, "Samdoriya"yla vidalaşan zaman butslarını mıxdan asacağını deyən İtaliya millisinin sabiq hücumçusu “Verona”da top qovacaq.

35 yaşlı Kassano "mastiflər"lə 1 illik müqavilə bağlayıb.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.