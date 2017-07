Kadir və Kamal Doğulunun kiçik qardaşları Dəniz evlənir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Kadir, aktrisa xanımı Neslihan Atagül və ailənin digər üzvləri Dəniz üçün qız istəməyə gediblər.

D.Doğulu və sevgilisi Nazlı Emirin şad günündən fotolar İnstagram-da paylaşılıb. Dəniz aktyor qardaşı Kadirə, sevgilisi ilə N.Atagülə bənzərliyi ilə diqqət çəkib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.