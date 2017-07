Fransa millisinin və "Mançester Yunayted"in oyunçusu Poqba ESPN-ə müsahibə verib.

Milli.Az "Mirror"a istinadla bildirir ki, Lukaku ilə birlikdə müsahibə verən Poqba jurnalistlə birlikdə maraqlı vaxt keçirib. Onlar müsahibədən sonra birlikdə oyun oynayıblar. ESPN-nin müxbiri oyunu uduzub. Buna görə də Poqba jurnalisti zarafatla hovuza itələyib.

Həmin anlar kameralara düşüb.

