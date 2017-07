"O səhvlər bu dəfə təkrarlanmayacaq" - Qurban Qurbanov

"Qarabağ"ın çalışdırıcısı Qurban Qurbanov Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində sabah baş tutacaq “Samtredia”yla oyun ərəfəsində mətbuat konfransı keçirib.“Azərsun Arena”nın konfrans zalında media mənsubları önünə çıxan mütəxəssis belə başlayıb:

"Bizi vacib oyun gözləyir. Problemlərimiz olsa da, təcrübəmiz hesabına öhdəsindən gələ bilərik. Tam hazır olmasaq da, hədəfimizə doğru irəliləməyə çalışmalıyıq".

- Yeni transferləri start heyətində görə biləcəyik?

- Yox, start heyətində olmayacaqlar. Bir qədər uyğunlaşmalıdılar. Hələ tezdi.

- Bəs Riçard Almeyda necə, oynaya biləcək?

- Dəqiq nəsə demək çətindi. Almeydanın Gürcüstan çempionuyla görüşdə iştirakı sual altındadı.

- Yoldaşlıq oyunlarındakı məğlubiyyətlərdən sonra psixoloji cəhətdən komandanı hazırlaya bilmisinizmi?

- Belə hallarla çox qarşılaşmışıq. Komandamız təcrübəli futbolçulardan qurulub. Rəsmi matçda daha az səhvə yol verəcəyimizə ümid edirəm.

- Sabahkı oyuna tam hazırsız?

- Tam hazır deməzdim. İstədiyim oyunu bu gün tələb etməyim düzgün deyil. Amma toplanışdan bəri çox dəyişikliklər olub. Düşünürəm ki, Bakıda olduğumuz müddət pis alınmadı.

- Dani Kintananın durumu nə yerdədi?

- O, hələ bizimlə məşq etmir.

- İndiki “Samtredia” “Qəbələ”nin qarşılaşdığı “Samtredia”dan çox fərqlənir?

- Məncə, fərq çoxdu. Tam fərqli “Samtredia” görürük. Bu il oyun sistemlərində 3 dəfə dəyişiklik ediblər. Bu onu göstərir ki, hər an fərqli sistemlə oynaya bilərlər.

- “Transfer pəncərəsi” sizin üçün bağlanıb?

- Transferin mərhələ adlamaqla əlaqəsi yoxdu. Transfer etmək elə də asan deyil. Bəlkə də, bu il ən çox futbolçunun videoyazısına baxdığımız il oldu. Təəssüf ki, hər oyunçunu almaq olmur. Transfer məsələsi getdikcə çətinləşir. İstədiyimiz futbolçuları 5 gündən və ya 1 aydan sonra da ala bilərik.

- Azarkeşlərin oyuna marağı sizcə, necədi?

- Azarkeşlərin arasında olmamışam. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərəm ki, bizim oyunlarla maraqlanırlar. Kimin imkanı var stadionda olacaq, olmayan da bizimlə olacaq, qələbəmizi arzulayacaq.

- Sabah heyətlə bağlı problem olmayacaq?

- Təəssüf ki, heyətlə bağlı hər zaman problem olur. Bəzən hansısa futbolçu hazırlıqsız, bəzən də zədəli olur. Bunu aradan qaldırmağa çalışırıq. Hər bir futbolçu barədə düşünürük ki, kim nə qədər meydanda olsa, komandaya faydalı olar.

- Hazırlıq dönəmində nəticə önəmli olmasa da, 4 yoxlama görüşündəki məğlubiyyət sizə necə təsir göstərdi?

- Əslində, hər bir nəticə bizim üçün önəmlidi. Əgər məğlub olmuşuqsa, deməli, nəyisə səhv etməmişəm. Mən sizdən daha çox narahatam. Bu, belə də olmalıdı. Niyə belə arxayınam? Toplanışda buraxdığımız səhvləri tez aradan qaldırmaq mümkündü. Həmin texniki, epizodik səhvləri ilboyu edirik və onların qarşısını alırıq. Sadəcə, yoxlama görüşlərində daha çox özünü büruzə verdi. Düşünürəm ki, həmin səhvlər bu dəfə təkrarlanmayacaq.

- Gürcüstan komandaları, adətən hücumameyilli futbol sərgiləyirlər və müdafiədə səhvlər edirlər. Bunun üzərində çalışmısınızmı?

- Bu elə bir turnirdi ki, bütün komandalar çalışırlar ki, daha az səhv etsinlər. “Samtredia” bizə qarşı Gürcüstan çempionatındakı kimi oynamayacaq.

- Avropa Liqasındakı komandalarımızı izləmisinizmi?

- Həm “İnter”, həm də “Zirə”nin oyunlarını izləmişəm. Çox yaxşı təsir bağışlayıblar. Komandalarımızın avrokuboklardakı uğurlu çıxışı indiki məqamda bizim üçün olduqca vacibdi. Onlara, o cümlədən “Qəbələ”yə uğurlar arzulayıram. “Qəbələ” II mərhələdən başlayacaq ki, bu da böyük üstünlükdü. Bu qələbələrlə azarkeşləri stadionlara cəlb edə bilərik.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.