Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına səfəri başa çatıb.

Lent.az-ın AzərTAc-a istinadən məlumatına görə, Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İstanbulun Atatürk Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Prezident İlham Əliyevə raport verib.

Dövlət başçısı fəxri qarovul dəstəsini salamlayıb.

Azərbaycan Prezidentini Türkiyənin rəsmi şəxsləri yola salıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.