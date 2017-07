Azərbaycanlı aktrisa: "Anama deyirdim ki, bizi düzgün tərbiyə etməmisən" - FOTO

Tanınmış aktrisa, əməkdar artist Hicran Nəsirova gizlin saxladığı bir hadisəni illər sonra Milli.Az ilə bölüşüb. Universitetə valideynlərindən xəbərsiz daxil olduğunu bildirən aktrisa uzun müddət onların təqibi ilə üz-üzə qaldığını bildirib:

"Evdəkilərdən gizlin şəkildə universitetə daxil olmuşdum. 3 il faciəvi şəkildə universitetə gedib-gəldim. Çünki valideynlərim heç cürə mənim aktrisa olmağımı istəmirdilər. Anam o vaxtı rektorun yanına şikayətə gəldi ki, məni universitetdən çıxarsın. Amma rektor heç cürə buna razılıq vermədi. Diplom tamaşasından sonra məni müəllim kimi universitetdə saxladılar.

Aktrisa olmağıma peşiman deyiləm. Amma o vaxtı zarafatca anama deyirdim ki, sən bizi düzgün tərbiyə etmədin, həyata hazırlamadın. Hər şey ailədən irəli gəlirdi. Anam bizi çox sakit, başı aşağı böyütdü. Evimizdə çox ciddilik var idi. Hətta əvvəllər tamaşa oynayanda belə həmkarımın gözünün içinə baxa bilmirdim".

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

