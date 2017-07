Dağlıq Qarabağda düşmənin növbəti təxribatının qarşısı alınıb, Azərbaycan Ordusunun cavab atəşi ilə bir erməni əsgər məhv edilib.

APA-nın “news.am” saytına istinadən verdiyi məlumata görə, ölən şəxs 1997-ci təvəllüdlü Vazqen Poqosyandır.

Hadisə iyulun 10-a, saat 17:40 radələrində Qarabağ cəbhəsinin şərqində baş verib.

