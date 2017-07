Dağlıq Qarabağda ermənilərin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Cavab atəşi ilə düşmənin bir hərbi qulluqçusu öldürülüb.

Metbuat.az news.am-a istinadən xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü hərbi qulluqçu Vazqen Poqosyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən açılan cavab atəşi nəticəsində ölüb.

Hadisə bu gün saat 17:40 radələrində cəbhənin şərq istiqamətində baş verib.

