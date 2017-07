Çexiyalı qız “Feysbuk”dan birbaşa yayım zamanı öldü - FOTO/VİDEO

Çexiyanın iki sakini “Feysbuk” sosial şəbəkəsində birbaşa yayım zamanı yol qəzasına düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, avtomobildə olan qızlardan biri həlak olub.

Qəzanın videosu “Yutub”da dərc edilib. Videodan görünür ki, qızlar yüksək sürətlə hərəkət edirlər. Sərnişin qəza nəticəsində hadisə yerində ölür, sürücü isə ağır travmalarla xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, ötən ayın sonunda analoji qəza Ukraynada baş verib. İnstaqram səhifəsi ilə birbaşa yayımda öz abunəçilərini əyləndirən qızlar avtomobil qəzasına düşüblər.

Ömər

