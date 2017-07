Könül Kərimova çətin günlərindən danışdı: "Evdən çıxmasaydım, ürəyim dayanıb, partlayardı" - FOTO

Tanınmış müğənni Könül Kərimova yaşadığı depressiayalardan danışıb. Müğənninin bildirdiyinə görə, sənət yoldaşlarının vəfasızlığı onu depressiyaya salıb:

"Həyatda yaşadığım depressiyalar çox olub. Allaha şükürlər olsun ki, bu depressiyadan çıxmağı bacarmışam. Dost dediyim insanlardan diqqətsizlik görəndə depressiyaya düşürəm, inciyirəm, küsürəm. Mənim düşdüyüm depressiyalara bəlkə də başqası adi baxır. Mən, sadəcə olaraq, çox həssas insanam.

Tez toxunur mənə, qəlbimə dəyir, onun depressiyasını yaşaya bilirəm. Bəzən insanlar depressiya yaşayanda evdən çıxa bilmirlər. Amma mənim ürəyim dayanar, ürəyim partlayar. Depressiya yaşayanda evdən çıxmaq lazımdır. İnsanlar çalışmalıdır ki, hər şeyi dərd etməsinlər. Mən bunu bacarmıram da".

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

