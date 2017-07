Misirin İsgəndəriyyə şəhərində neft-kimya zavodunda qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, partlayış nəticəsində 7-si ağır olmaqla, 44 nəfər xəsarət alıb.

Məlumata əsasən, xəsartə alanlar şəhərin bir neçə xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Milli.Az

