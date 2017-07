Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən müğənni 10 kiloqram arıqladı

Özbəkistanın və Rusiyanın estrada müğənnisi Aziza 10 kiloqram arıqlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 51 yaşlı müğənni ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Depresiyaya düşən Aziza evdən bayıra çıxmır, heç kimi görmək istəmir.

Özünə qapanmasının səbəbini açıqlamasa da, ifaçıya yaxın mənbə onun bu hala düşməsinin 2 amildən olduğunu bildirib.

Belə ki, Aziza 2 il əvvəl anasını itirib, az sonra isə 10 il birlikdə olduğu biznesmen Aleksandr Brodolindən ayrılıb. 40 yaşında tanış olub, 50 yaşında ailə qurmağa hazırlaşdığı sevgilisinin onu tərk etməsi sənətçiyə pis təsir edib.

Milli.Az

