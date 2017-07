Moskvanın şimal-şərq bölgəsində “RİO” ticarət mərkəzində güclü yanğın baş verib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində biri uşaq olmaqla, 14 nəfər xəsarət alıb.

Yanğın 70 min kvadrat metr ərazini əhatə edib. İlkin məlumata əsasən, yanğına qısaqapanma səbəb olub. Hazırda yanğınsöndürənlər yanğını söndürməyə çalışırlar.

