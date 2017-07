Misirdə neft-kimya zavodunda güclü partlayış baş verib.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, insident İsgəndəriyyə şəhəri yaxınlığında, “SİDPEC” şirkətinə məxsus müəssisədə qeydə alınıb.

Hadisə nəticəsində azı 40 nəfər xəsarət alıb, onlardan 7-nin vəziyyəti ağırdır. Partlayışdan sonra zavodda yanğın başlayıb. İlkin məlumata əsasən, partlayışa qaz sızması səbəb olub. Hazırda yanğının ocağı lokallaşdırılıb.

