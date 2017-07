İki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb

İmişli rayonunda yol qəzası baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaradonlu kəndi ərazisində qeydə alınıb.

"VAZ 2106" və "Mercedes" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Zeynalov Emil Əli oğlu, 1974-cü il təvəllüdlü Manafova Fatimə və 1988-ci il təvəllüdlü Əbilov Rəvan Əbil oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarət alıblar. Yaralılar İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətlərinin orta-ağır olduğu bildirilir.



Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.