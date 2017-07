"Borussiya Dortmund"un müdafiəçisi Rafael Qerreyro 3-4 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Konfederasiyalar kubokunda Rusiya - Portuqaliya (0:1) oyununda zədələnən 23 yaşlı futbolçu əməliyyat olunub. O, həmin matça start heyətində başlamış və 65-ci dəqiqədə məcburən əvəzlənmişdi. Onun noyabrda medana çıxmağa hazır olacağı gözlənilir. Dortmund klubuna ötən yay "Lorient"dan gələn Qerreyro Bundesliqada 24 oyuna 6 qol vurub.

Milli.Az

