Bakının mərkəzindəki restoran yandı, işçilər təxliyyə edildi - FOTO/VİDEO

Bakının Yasamal rayonunda beşmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən restoranda yanğın olub.

Publika.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində restoranının mətbəxində 1 ədəd kartofbişirən aparat, 3 p.m elektrik kabeli və tüstü bacasında 4 p.m yağ qalıqları yanıb.

Restoranın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın saat 21:40-da yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, yanğın "Azdram"ın yanındakı "Şaurma" restoranında baş verib. İşçilər təxliyyə edilib, 24 saat fəaliyyət göstərən müəssisənin işi dayandırılıb.

