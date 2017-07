Nianq yenidən Rayola ilə əməkdaşlığa başlayıb

"Milan"ın hücumçusu Mbaye Nianq yenidən Mino Rayola ilə əməkdaşlıq etməyə başlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Rayola 22 yaşlı forvardı "Everton"a apara bilər. İtaliya menecer bu klubla yaxşı münasibətlər qurub. Ötən həftə onun digər müştərisi Romelu Lukaku 90 milyon funta "Mançester Yunayted"ə keçmişdi. Nyanqın transferi isə "mersesaydlılar"a 15 milyon avroya başa gələ bilər. Gənc futbolçu "Fənərbağça", "Marseille" və "Torino"nun da diqqət mərkəzində idi. Ötən mövsümün ikinci yarısını Nyanq icarə əsasında "Vatford"da keçirib.

