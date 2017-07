Televiziya əməkdaşının maşını qarət olundu - Gəncədə

Gəncədə avtomobil qarət olunub.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə iyulun 10-da axşam saatlarında şəhərin Əttarlar küçəsində qeydə alınıb. Naməlum şəxs və ya şəxslər şəhər sakini Fərid Mehdiyevə məxsus “Opel” markalı avtomobilin yan şüşəsinin sındıraraq maşından cüzdanı aparıblar.

Sahibinin sözlərinə görə, cüzdanda nağd pul, plastik kartlar və lazımi sənədlər olub. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, F. Mehdiyev “ARB Kəpəz” telekanalında xəbərlər departamentinin direktoru vəzifəsində çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.