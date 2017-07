Hindistanın Bihar vilayətində ildırım qurbanlarının sayı artır.

Metbuat.az bildirir ki, vilayət rəsmilərindən Anirud Kumar son bir gün ərzində 31 nəfərin ildırım vurması nəticəsində dünyasını dəyişdiyini açıqlayıb. Daha 10 nəfər isə yaralıdır.

Qeyd edək ki, vəfat edənlərin hər birinin ailəsinə 6 300 dollar təzminat ödəniləcək.

