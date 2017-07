Almaniyada bir nəfər "Ərdoğanı öldürənə maşın hədiyyə edirəm" pankartı asıb.

Publika.az xəbər verir ki, buna cavab olaraq Almaniyada yaşayan türk iş adamı həmin pankartı asanı öldürənə 3 maşın və iş yerini hədiyyə edəcəyini deyib və bunu videoya çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Qısa zamanda böyük maraqla qarşılanan videonun qəhrəmanının “bu siyasət məsələsi deyil, prezidentimiz bizim fəxrimizdir, şərəfimizdir” deməsi rəğbətlə qarşılanıb.

