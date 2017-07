BMT dünya əhalisinin sayını açıqladı - 7,6 milyard

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İqtisadi-Sosial Komitəsi dünya əhalisinin artımını özündə əks etdirən yeni hesabatının nəticələrini paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, hesabata görə, son 12 il ərzində dünya əhalisinin sayı 1 milyard artaraq, 7,6 milyarda çatıb.

Əhalinin 60 faizi Asiyada məskunlaşıb. Digər pillələrdə isə Afrika (17%), Avropa (10%), Cənub Amerika və Karib hövzəsi (8%), Şimali Amerika və Okeaniya (5%) qərarlaşıb.

Planetimizdəki insanların sayının 2030-cu ildə 8,6, 2050-ci ildə 9,8, 100 ilin tamamında isə 11,2 milyarda çatacağı təxmin edilir.

