Bakının Qarabağ rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Lent.az-ın “report”-a istinadən xəbərinə görə, hadisə Lökbatan qəsəbəsindəki Heydər Əliyev parkında qeydə alınıb.

1988-ci il təvəllüdlü Nuriyev İslam Sübhan oğlu iki nəfərlə əlbəyaxa olub və nəticədə onlardan biri ona iki bıçaq zərbəsi vurub.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta-ağırdır.

Faktla bağlı Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 10-cu Polis bölməsində araşdırma aparılır.

