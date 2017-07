Romelu Lukaku rəsmən “Mançester Yunayted”də

“Mançester Yunayted” “Everton”dan transfer etdiyi Belçika yığmasının hücumçusu Romelu Lukakunun transferini keçidini rəsmən açıqlayıb.

Apasport.az-ın məlumatına görə, bu barədə “qırmızı şeytanlar”ın saytı xəbər yayıb. Tərəflər 5+1 şərti ilə müqavilə imzalayıblar.

İngiltərə mətbuatının yazdığına görə, “MY” vaxtilə Joze Mourinyonun rəhbərliyi altında “Çelsi”də oynamış futbolçuya görə “Everton”a 75 milyon funt-sterlinq təzminat ödəyib.

Qeyd edək ki, 24 yaşlı forvard Belçika millisində 59 qarşılaşmada 23 qola imza atıb. O, geridə qalan mövsümdə Premyer Liqada 37 oyun keçirib, 25 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.