İyunun 30-da möhtəşəm nikah mərasimi ilə dünya evinə girən Lionel Messi və xanımı Antonella Rokutso hazırda bal ayındadırlar.

Metbuat.az bildirir ki, cütlük Karib dənizinin sahillərində istirahət edir.

Qeyd edək ki, "Barselona"nın hücumçusu Luis Suares və xanımının da Leonun bal ayını keçirdiyi istirahət mərkəzinə üz tutduğu bildirilir. Onlar məkanda bir araya gəliblər.

