Sabirabadda "VAZ"la motosiklet toqquşdu - 4 yaralı

Sabirabadda baş verən avtoqəzada ikisi ağır olmaqla, 4 nəfər xəsarət alıb.

APA-nı Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, saat 01.30 radələrində Sabirabad rayonunun Sarxanbəyli kəndində motosikletlə "VAZ 2107" markalı avtomobil toqquşub.

Qəza nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılardan üçü Şirvan şəhər xəstəxanasına, ağır vəziyyətdə olan bir nəfər isə Salyan rayon xəstəxanasına yerləşdirilib.

Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilən yaralılardan birinə kəllə-beyin travması diaqnozu qoyulub, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

