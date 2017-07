Havay adalarında İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən ABŞ hərbçisi saxlanılıb.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə “Associated Press” agentliyi məlumat verib.

Məlumata görə, adı çəkilməyən hərbçi Honoluluda yerləşdirilən piyada diviziyasında xidmət edib. Onun Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları tərəfindən saxlanıldığı bildirilir.

