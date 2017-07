Dünya Bankı: Müharibə Suriyaya 226 milyard dollara başa gəlib

Bakı. 11 iyul. REPORT.AZ/ Dünya Bankının analitikləri Suriyadakı vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayıblar.

"Report" xəbər verir ki, onlar müharibənin ölkəyə vurduğu ziyanı hesablayıblar.

2011-ci ildən Suriyada başlayan hərbi əməliyyatlar ölkə iqtisadiyyatına 226 milyard dollar məbləğində ziyan vurub.

"İnfrastrukturun dağıdılmasından çox, sosial-iqtisadi əlaqələrin pozulması ölkəyə böyük ziyan vurub", - deyə bankın analitikləri hesab edirlər.

Müharibədən əvvəl Suriya ÜDM-i 60,2 milyard dollar təşkil edirdisə, indi bu göstərici 24 milyarddan çox deyil.



