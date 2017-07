ABŞ-ın Missisipi ştatında C-130 hərbi nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə “Mississippi News” telekanalı xəbər verib.

Qəza nəticəsində 4 nəfər ölüb. Məlumata əsasən, təyyarənin göyərtəsində 8 nəfər olub.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb edilib. İnsidentin səbəbləri hələ ki, məlum deyil.

