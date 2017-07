İmişlidə 5 otaqlı ev yandı

İmişlidə fərdi yaşayış evi yanıb.

Publika.az xəbər verir ki, yanğın hadisəsi saat 21.00 radələrində İmişli rayonunun Otuziki kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini Cəfərov Saləddin Səfiqulu oğluna məxsus evdə qazla dolu balonda başlayan yanğın qısa müddətdə güclənib. Alov ümumi sahəsi 190 kv.metr olan 5 otaqlı evi bürüyüb. Yanğın nəticəsində evin 4 otağı 60 kv. metr sahədə əşyaları ilə birgə yanaraq külə dönüb.

Hadisə yerinə İmişli rayon yanğından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alov söndürülüb, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub və digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, evə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

