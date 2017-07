Bakıda Balakən sakinini maşın vurub, vəziyyəti ağırdır

Bakı. 11 iyul. REPORT.AZ/ Gecə saatlarında paytaxtın Xətai rayonunda piyada vurulması hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Balakən rayon Türülü kənd sakini Elşad Əhmədov yolu keçmək istəyərkən, hələlik sürücüsünün adı məlum olmayan minik avtomobili onu vurub.

Yaralı hadisə yerinə çağrılan "təcili yardım" maşını ilə 1 saylı Şəhər Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılıb. Onun vəziyyəti ağır olduğu üçün həkimlər yaralını dərhal əməliyyat ediblər. Hazırda Reanimasiya şöbəsində onun müalicəsi davam etdirilir.

Xəstəxanadan "Report"a verilən məlumata görə, E.Əhmədovun vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Hadisənin baş vermə səbəbləri məlum olmasa da, polis faktla bağlı araşdırma aparır.



