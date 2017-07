ABŞ-da "S-130" tipli hərbi-nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Missisipi ştatının Leflor dairəsində baş verib.

Yerli KİV-in məlumatına görə, qəza zamanı təyyarənin göyərtəsində 8 nəfər olub.

Qəzadan sonra yanğın baş verib. Xilasedicilər alovu söndürə bilmədikləri üçün həlak olanların cəsədlərinin axtarışı çətinləşib. Hələ ki, dörd nəfərin meyitinin qalıqları tapılıb.

