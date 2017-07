Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətində meşə yanğınları səbəbindən 14 mindən artıq insan təxliyə edilib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, yanğının yayılmasına səbəb küləyin istiqamətini dəyişməsi olub. Yanğınların yayılması kritik səviyyəyə çatıb.

Məlumata əsasən, hazırda əyalətdə 231 yanğın qeydə alınıb.

