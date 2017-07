Bakı. 11 iyul. REPORT.AZ/ FİFA Konfederasiyalar Kuboku -2017-nin ən yaxşı qolunu seçib. Turnirin yarımfinal matçında meksikalı futbolçu Mark Fabianın Almaniyanın qapısına vurduğu qol ən yaxşı olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə FİFA-nın rəsmi saytında bildirilir.

Qol oyunun 89-ci dəqiqəsində vurulub. Almaniya milli komandasının qapıçısı Fabianın uzaq məsafədən vurduğu güclü zərbənin qarşısında aciz qalıb. Matç 4:1 hesabı ilə Konfederasiyalar Kubokunun qalibi olan Almaniya yığmasının xeyrinə başa çatıb.



