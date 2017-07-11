Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Cəbhədə gərginlik , Hava , Məzənnə , Neftin qiyməti

Bu gün Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları start götürəcək

Bu gün Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları start götürəcək
07:52 11 İyul 2017
13 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+

Bakı. 11 iyul. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları start götürəcək. “Report”un məlumatına görə, 4 gün ərzində ümumilikdə 17 matç baş tutacaq.
Ağdamın “Qarabağ” klubu Gürcüstan çempionu “Samtredia”nı qonaq edəcəyi halda, Azərbaycan yığmasının hücumçusu Ramil Şeydayevin formasını geyindiyi Slovakiya “Jilina”sı Danimarka təmsilçisi “Kopenhagen”lə üz-üzə gələcək.
Çempionlar Liqası
II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
11 iyul
21:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) -“Samtredia” (Gürcüstan)
22:30. “Hibernians” (Malta) - “Zalsburq” (Avstriya)
22:45. “Riyeka” (Xorvatiya) - TNS (Uels)
22:45. “Partizan” (Serbiya) - “Buduçnost” (Monteneqro)
12 iyul
20:00. “Spartak” (Latviya) - “Astana” (Qazaxıstan)
21:00. “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) - “Maribor” (Sloveniya)
21:00. “Malmö” (İsveç) - “Vardar” (Makedoniya)
21:00. “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - “Honved” (Macarıstan)
21:00. “Şerif” (Moldova) - “Kukesi” (Albaniya)
21:00. APOEL (Kipr) - “Düdelanj” (Lüksemburq)
21:30. BATE (Belarus) - Alaşkert (Ermənistan)
22:00. “Mariehamn” (Finlandiya) - “Legiya” (Polşa)
22:00. “Jalgiris” (Litva) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan)
22:15. “Jilina” (Slovakiya) - “Kopenhagen” (Danimarka)
22:45. “Dandolk” (İrlandiya) - “Rusenborq” (Norveç)
23:15. “Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Vikinqur” (Farer adaları)
14 iyul
20:00. “Linfild” (Şimali İrlandiya) - “Seltik” (Şotlandiya)

RƏYLƏR

gün Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları start götürəcək
report.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Qarabağ” komandası Çempionlar Liqasında ilk matçına çıxacaq

“Qarabağ” komandası Çempionlar Liqasında ilk matçına çıxacaq

11 İyul 2017 07:32
FİFA Konfederasiyalar Kuboku -2017-nin ən yaxşı qolunu seçib

FİFA Konfederasiyalar Kuboku -2017-nin ən yaxşı qolunu seçib

11 İyul 2017 07:02
Lukaku “Mançester Yunayted”də!

Lukaku “Mançester Yunayted”də!

11 İyul 2017 05:58
Messi xanımı ilə birlikdə bal ayında -

Messi xanımı ilə birlikdə bal ayında -FOTO

11 İyul 2017 01:52
Məşhur hücumçu rəsmən "Mançester Yunayted"də -

Məşhur hücumçu rəsmən "Mançester Yunayted"də -FOTO

11 İyul 2017 00:36
Nianq yenidən Rayola ilə əməkdaşlığa başlayıb

Nianq yenidən Rayola ilə əməkdaşlığa başlayıb

11 İyul 2017 00:05
DİQQƏT: "Stress çarxı"nı uşaqlardan təcili alın
- VİDEO
Türkmənistana pulsuz səyahət imkanı...
- "Turan elləri" / VİDEO
Bağırov nəyin hesabına hökumətlə hökumətlik edirdi?
- Ehsan Hacıyevin qeydləri
"1 dəqiqə" istedad yarışması
- BAŞA ÇATDI - QALİB MƏLUMDUR...
Azərbaycanlı general-mayordan qalan
- SON MƏKTUB
"Mən 14 yaşıma qədər dizlərim üstündə yerimişəm, ayaqlarım..."
- Bu MÜSAHİBƏ hamını ağlatdı... / FOTO

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bugün »

Bu gün Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları start götürəcək

11 İyul 2017 07:52

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” mübarizəyə başlayır

11 İyul 2017 07:49

“Qarabağ” komandası Çempionlar Liqasında ilk matçına çıxacaq

11 İyul 2017 07:32

Pulqabı və açarların yerini tutan “ağıllı” üzük - FOTOLAR

11 İyul 2017 07:18

FİFA Konfederasiyalar Kuboku -2017-nin ən yaxşı qolunu seçib

11 İyul 2017 07:02

Kanadada meşə yanğınları - 14 min insan təxliyə edildi

11 İyul 2017 06:48

Bakıda maşınla qadını vuran sürücü onu xəstəxanaya apardıqdan sonra qaçıb

11 İyul 2017 06:42

Konfederasiyalar Kubokunun ən yaxşı qolu seçildi

11 İyul 2017 06:04

Lukaku “Mançester Yunayted”də!

11 İyul 2017 05:58

Çində daşqınlar beşmərtəbəli binanı yuyub aparıb

11 İyul 2017 05:47

ABŞ-da təyyarə qəzası - 8 nəfər öldü

11 İyul 2017 05:13

Bakıda Balakən sakinini maşın vurub, vəziyyəti ağırdır

11 İyul 2017 05:12

İmişlidə 5 otaqlı ev yandı

11 İyul 2017 04:58

ABŞ-da hərbi təyyarə qəzaya uğradı - 4 ölü

11 İyul 2017 04:34

Ərdoğanın kürəkəni İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür etdi

11 İyul 2017 04:24

Donald Tramp: "İŞİD-in İraq və Suriyada sayılı günləri qalıb"

11 İyul 2017 04:22

ABŞ-da hərbi-nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb

11 İyul 2017 04:07

Yevlaxda çayxana sahibi müştərini bıçaqladı

11 İyul 2017 04:03

Dünya Bankı: Müharibə Suriyaya 226 milyard dollara başa gəlib

11 İyul 2017 03:57

Kanadada meşə yanğınları səbəbindən 14 mindən çox insan təxliyyə olunub

11 İyul 2017 03:42

Astroloji proqnoz -

11 İyul 2017 03:41

Gəl ərəb gəl... - Ərəblərin Azərbaycana axınının səbəbi nədir?

11 İyul 2017 03:08

İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən hərbçi tutuldu

11 İyul 2017 03:04

Hindistanda ildırım faciəsi -

11 İyul 2017 02:26

Çaylarda suyun səviyyəsi azalır

11 İyul 2017 02:18

Sabirabadda "VAZ"la motosiklet toqquşdu - 4 yaralı

11 İyul 2017 02:14

Messi xanımı ilə birlikdə bal ayında -

11 İyul 2017 01:52

Romelu Lukaku rəsmən “Mançester Yunayted”də

11 İyul 2017 01:44

Qaradağda 29 yaşlı oğlan bıçaqlandı

11 İyul 2017 01:34

Gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən SEHİRLİ İÇKİ - FOTOLAR

11 İyul 2017 01:33

BMT dünya əhalisinin sayını açıqladı -

11 İyul 2017 01:27

Türkiyə "Türk axını"nın maliyyələşdirilməsinə dair "Qazprom"la razılığa gəlib

11 İyul 2017 01:17

“Ərdoğanı öldürənə maşın hədiyyə edirəm” vədinə iş adamından sərt cavab - VİDEO

11 İyul 2017 01:03

İmişlidə ev əşyaları ilə birgə yanıb

11 İyul 2017 00:58

Yevlaxda çayxana sahibi müştərini bıçaqlayaraq öldürüb

11 İyul 2017 00:57

İmişlidə 5 otaqlı ev əşyaları ilə birgə yandı

11 İyul 2017 00:44

Məşhur hücumçu rəsmən "Mançester Yunayted"də -

11 İyul 2017 00:36

İmişlidə iki maşın toqquşdu - 3 yaralı

11 İyul 2017 00:28

Moskvada ticarət mərkəzində güclü yanğın baş verib

11 İyul 2017 00:22

Televiziya əməkdaşının maşını qarət olundu - Gəncədə

11 İyul 2017 00:14

Astroloji proqnoz - 11 iyul

11 İyul 2017 00:08

Həyat tərzi, cinsiyyət və çəki orqanizmin qocalması prosesinə təsir edirmi?

11 İyul 2017 00:05

Televiziya işçisinin maşınına basqın - FOTO

11 İyul 2017 00:05

Nianq yenidən Rayola ilə əməkdaşlığa başlayıb

11 İyul 2017 00:05

Günün qoroskopu: süst, astagəl olmayın

11 İyul 2017 00:05

"Borussiya"nın futbolçusu əməliyyat olunub

10 İyul 2017 23:57

İmişlidə yol qəzası nəticəsində 3 nəfər yaralanıb

10 İyul 2017 23:52

Neft qiymətləri bu həftəyə artımla başladı

10 İyul 2017 23:52

Ensefalosele nadir rastlanan bir anadangəlmə patalogiyadır

10 İyul 2017 23:52

Kondisioneri yay rejiminə keçirərkən bu nüanslara diqqət edin -

10 İyul 2017 23:51