Tramp İraqı təbrik edib

ABŞ prezidenti Donald Tramp İraqın baş naziri Heydər əl-Abadiyə təbrik Mosulda İŞİD üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik yollayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə brifinq zamanı Ağ Evin nümayəndəsi Sara Sanders deyib.

"Biz baş nazir əl-Abadini, İraqın xüsusi xidmət orqanlarını və bütün sakinləri terrorçular üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik edirik", - S.Sanders deyib.

Qeyd edək ki, bu gün İraqın baş nazir Heydər əl-Abadi Mosulda İŞİD üzərində qələbəni rəsmi olaraq elan edib

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.